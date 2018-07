Prefeito de Itagimirim é morto a tiros na Bahia

A polícia baiana não investiga o assassinato como crime político. Segundo a delegada Valéria Fonseca Chaves, da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), onde o caso é investigado, a possível motivação política para o crime está "inicialmente descartada", apesar de o gestor ter promovido uma série de demissões e cortes de vagas e salários nos últimos meses, para tentar equilibrar as contas da prefeitura. Além disso, o prefeito rompeu há poucas semanas com seu vice, Rogério Oliveira (PP), que vai assumir a Prefeitura.

De acordo com a delegada, a principal linha de investigação aponta para dívidas não quitadas que o gestor teria contraído com agiotas da região. Por causa do crime, o comércio e as escolas da cidade não funcionaram nesta quarta-feira.