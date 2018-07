Prefeito de Londrina-PR decreta estado de emergência O prefeito de Londrina (PR), Barbosa Neto (PDT), decretou estado de emergência hoje em razão das chuvas que caíram na semana passada e afetaram cerca de 100 mil pessoas no município, de acordo com boletim da Defesa Civil. Em outros treze municípios, particularmente do norte do Estado, outras 12 mil pessoas também tiveram problemas com as chuvas. Duas pessoas morreram, uma em Londrina e outra em Ortigueira.