Prefeito de Londrina sofre acidente de carro O prefeito de Londrina, Barbosa Neto (PDT), fraturou três costelas em um acidente automobilístico, por volta das 21h30 de segunda-feira, na BR-369, quando se dirigia para casa junto com a mulher e os três filhos com sua Mercedes-Benz. As três crianças teriam sofrido ferimentos leves, mas a família não autorizou o Hospital do Coração de Londrina a passar informações. O motorista da BMW que também se envolveu no acidente, Nilton Silva, e uma passageira tiveram ferimentos leves e já receberam alta.