A mesma operação já tinha levado à prisão, em setembro, o governador do Amapá, Pedro Paulo Dias (PP), e o ex-governador do Estado Waldez Góes (PDT), além de outras pessoas acusadas de envolvimento no desvio de recursos públicos.

Roberto Góes foi preso por volta das 7h e seria levado à Superintendência da PF em Brasília.

(Texto de Alexandre Caverni)