Prefeito de Maranguape baixa em 12,6% tarifa de ônibus O prefeito de Maranguape, na Grande Fortaleza, Átila Câmara (PSB), antecipando-se à manifestação que os estudantes organizam para este sábado, 29, resolveu nesta sexta-feira baixar em 12,6% a passagem de ônibus intermunicipal para a capital do Ceará. Com isso a passagem sai dos atuais 5,15 reais para 4,50 reais, registrando uma diminuição de 65 centavos. A tarifa reduzida começa a valer a partir de zero hora de segunda-feira, 1. Câmara foi mais além e anunciou que lutará para que Maranguape seja enquadrada na melhoria do transporte público prometida pelo governador Cid Gomes (PSB), com um moderno terminal de ônibus, coletivos novos, mais rotas e horários. A cidade primeira do Estado a reduzir a tarifa de ônibus.