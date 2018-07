Prefeito de Nova York determina sistema de racionamento de gasolina

Com base no final das placas dos carros da cidade, em números pares ou ímpares, os motoristas poderão comprar gasolina em dias alternados, anunciou Bloomberg durante uma entrevista coletiva. As placas que terminam com uma letra poderão adquirir o combustível nos dias dos números ímpares, acrescentou.

O sistema, que segue um regime de racionamento parecido com o implementado em Nova Jersey na semana passada por causa do Sandy, começa às 6h00 (horário de Nova York) da sexta-feira, ele disse.

A cidade de Nova York foi fortemente atingida pela falta de combustíveis desde que foi atingida pelo Sandy há dez dias devido à falta de energia e aos estoques que estão retidos nas refinarias.

Bloomberg disse que apenas um quarto dos postos de gasolina da cidade está aberto.

Veículos de emergência, ônibus, táxis e alguns outros automóveis estão isentos do sistema de rodízio, disse.

