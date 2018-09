O carro em que ele e o funcionário público Cesar Cordeiro estavam capotou na altura do quilômetro 17. Os dois chegaram a ser levados para a Santa Casa de Franca, mas não resistiram aos ferimentos.

O velório do prefeito está sendo realizado no Ginásio Municipal de Restinga e o enterro será amanhã cedo no Cemitério da cidade, segundo o Corpo de Bombeiros.