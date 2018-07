Prefeito de Salvador afirma que adotará bilhete único Um dia depois de cerca de 200 integrantes do Movimento Passe Livre (MPL) em Salvador participarem de uma longa audiência pública sobre mobilidade urbana na Câmara de Municipal que durou mais de cinco horas, o prefeito da capital da Bahia, Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM), o ACM Neto, antecipou nesta sexta-feira alguns dos projetos sobre o tema, que devem ser oficialmente anunciados no dia 25. Em entrevista à Rádio Tudo FM, ACM Neto disse que dará início à adoção do sistema de bilhete único no transporte na capital baiana - uma das reivindicações do MPL - e que o a cidade passará a monitorar, por meio de GPS, toda a frota de ônibus, para acompanhar os deslocamentos em tempo real e reorganizar as linhas.