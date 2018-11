Prefeito de Salvador pede R$ 250 mi para enfrentar chuva

Na tarde de hoje, a administração municipal emitiu um comunicado conclamando "toda a sociedade civil, iniciativa privada e terceiro setor a colaborar com a doação de alimentos não perecíveis, colchões, travesseiros, cobertores, lençóis, roupas e outros utensílios para atendimento das pessoas carentes desabrigadas por força das chuvas".

Mesmo com a trégua das chuvas na Bahia, mais quatro cidades decretaram hoje situação de emergência. No total, são 31, incluindo Salvador. O motivo é a água acumulada no solo, que continua causando deslizamentos e desabamentos de imóveis. A Defesa Civil de Salvador, por exemplo, registrou entre a meia-noite e o fim da tarde de hoje, 360 ocorrências, das quais 157 deslizamentos de terra e 18 desabamentos parciais ou totais de imóveis.

Segundo a Defesa Civil do Estado, Salvador é a cidade com mais prejuízos por causa da chuva: duas crianças morreram, 28 pessoas ficaram feridas e há 534 desalojados e 215 desabrigados. No Estado, o número de mortos chega a cinco, o de feridos a 379 e são 7.454 desalojados e 3.249 desabrigados.

Apesar dos estragos depois de nove dias seguidos de chuva, o sol voltou a aparecer, na tarde de hoje, sobre Salvador e o Recôncavo Baiano. Os estragos causados pelas intensas precipitações, porém, preocupam - ainda mais com a perspectiva de novas pancadas de chuva, previstas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).