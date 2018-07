Prefeito de São Paulo congela 12% do orçamento

O contingenciamento será oficializado em decreto que deve ser publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da Cidade. Nele, o governo também define a suspensão do pagamento de R$ 700 milhões em emendas parlamentares e congela parte das verbas de custeio. Os secretários já foram avisados ontem que terão de economizar.

A lógica definida pela Prefeitura segue determinação de Haddad: só terão projetos executados os secretários que conseguirem verba para viabilizá-los. Essa é a primeira condição para obter o "descongelamento" dos recursos. A segunda diz respeito à economia possibilitada pelas propostas. Quem conseguir reduzir custeios terá preferência.

Nesse conceito, está congelado o projeto de construir mais 84 km de corredores de ônibus - os 66 km já licitados serão mantidos -, assim como todas as obras viárias prometidas na campanha. O chamado "Arco do Futuro", que prevê construção de avenidas, por exemplo, tem custo estimado em R$ 20 bilhões, ainda não arrecadados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo