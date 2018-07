Prefeito de São Paulo define ações antienchentes No primeiro dia de trabalho, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, se reuniu com secretários para tratar de medidas de emergência no combate a enchentes. Foram definidas 16 ações voltadas para o aperfeiçoamento do plano de contingência já existente na cidade. "São medidas que já podem ser feitas imediatamente com os recursos previstos no orçamento", disse.