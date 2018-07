Prefeito de São Paulo quer Operação Delegada à noite

Ele promete colocar tanto a Operação Delegada quanto a Guarda Civil Metropolitana (GCM) à disposição do Estado, responsável pela segurança, para auxiliar no combate à violência. "Você não tem o acolhimento da população em equipamentos públicos e isso gera violência", disse Haddad. "Mas não é só isso. É também a falta de um policiamento mais ostensivo."

A vice-prefeita Nádia Campeão (PCdoB) afirma que a administração municipal pretende dar sugestões sobre a segurança pública ao governo do Estado. "Claro que a PM é responsabilidade do governo de São Paulo, mas nada impede que a Prefeitura dê sua opinião, diga como a cidade tem visto a ação da PM, que tipo de ação nós gostaríamos de ter, como a gente poderia colaborar nesse sentido."

De acordo com Nádia, está entre as prioridades da Prefeitura ter uma GCM de perfil mais comunitário. "Vamos reorientar a guarda no sentido de um trabalho mais preventivo do que propriamente uma guarda que seja mais uma ameaça", disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo