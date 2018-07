Prefeito de São Paulo vai mudar atuação da guarda civil

A mudança de postura é consequência de uma avaliação feita pela gestão petista de que o histórico da atuação dos guardas é truculento. Entre as principais polêmicas relacionadas ao órgão durante a gestão Kassab está a retirada dos moradores de rua que ficavam no Largo de São Francisco, em setembro do ano passado. No mesmo mês, guardas-civis entraram em confronto com moradores da Favela do Moinho, no centro, que havia pegado fogo dias antes. Um morador chegou a ser baleado e outras seis pessoas ficaram feridas.

"A minha ideia é de que as abordagens sempre sejam acompanhadas de um assistente social. Pretendo criar um protocolo de abordagem para diminuir drasticamente esse histórico de violência", afirma o novo secretário.

Além disso, o titular da pasta diz acreditar que a Guarda estava muito focada no combate ao trabalho de camelôs irregulares e a ações antipirataria durante a última gestão, algo que deverá ser modificado neste ano. "O antigo secretário (Edsom Ortega) voltou a Guarda para operações de pirataria. Nós temos outro perfil. A Guarda, no meu entender, está um pouco distante da população e deve ocupar um lugar mais próximo", afirma.

Ele também diz que devem ser feitas mudanças na Operação Delegada, bico oficial da Polícia Militar usado atualmente para combater o comércio irregular.

Outra mudança que Porto quer efetivar é levar de volta os guardas municipais aos parques. Gradualmente, a última administração foi investindo mais em vigilantes desarmados, sob alegação de que esse tipo de mão de obra é mais barata. Hoje, os vigias são responsáveis pela segurança da maioria dos parques. O único espaço de lazer que tem uma base fixa da GCM é o Parque do Ibirapuera. Mas, mesmo lá, segundo o secretário, é necessária uma mudança.

Porto promete também um aumento no número de guardas. A Prefeitura deve fazer ainda neste ano um concurso público para a contratação de 2 mil guardas-civis. O ideal, segundo ele, seria dobrar os 6,3 mil membros da corporação. A curto prazo, porém, isso não é possível. "Nos últimos seis anos, a corporação perdeu mais de 1,5 mil agentes", diz o secretário. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo