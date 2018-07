Prefeito de SP decide congelar R$ 5,5 bi do orçamento A gestão Gilberto Kassab (DEM) definiu em R$ 5,5 bilhões o congelamento do Orçamento de 2009. Ontem, o governo disse que decidiu congelar ?cautelarmente? o novo valor. Com a decisão do prefeito, dos R$ 27,5 bilhões do Orçamento original que era de R$ 29,4 bilhões, somente R$ 22 bilhões estarão disponíveis para investimento, o que representa uma redução de 25% em relação à estimativa feita em setembro de 2008. ?Dos R$ 4,65 bilhões previstos para investimentos em 2009, R$ 2,9 bilhões foram congelados. Caberá a cada área definir suas prioridades de investimento, desde que não ultrapassem estes parâmetros?, informou por meio de nota o governo. Em 2008, foram investidos pela Prefeitura R$ 3,2 bilhões. As licitações para as construções de obras viárias também devem ser congeladas até o final do primeiro semestre. Concorrências em andamento devem ser concluídas, mas o início dos serviços serão adiados até o governo observar como será a arrecadação de tributos. As construções de escolas e postos de saúde serão mantidas. ?O corte não vai afetar a população?, disse Manuelito Magalhães, secretário de Planejamento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.