Prefeito de SP promete área para Unifesp na zona leste O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), reafirmou nesta quinta-feira (10) que instalará um novo câmpus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) na zona leste. A unidade compõe o que vem sendo chamado de "anel universitário" pelo Ministério da Educação (MEC), que inclui equipamentos federais em Mauá, Embu, Osasco, Santo André e São Bernardo. Para São Paulo, além do câmpus da Unifesp, está previsto um novo câmpus do Instituto Federal no bairro de Pirituba, na região noroeste da cidade.