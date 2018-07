Prefeito de Tapauá tem diploma cassado O Ministério Público Eleitoral no Amazonas aprovou parecer do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e cassou os diplomas do prefeito de Tapauá, a 449 quilômetros de Manaus, Elivaldo Herculino dos Santos e do vice, Francisco Cássio Nunes Brandão. Eles são acusados pela Justiça Eleitoral de prática de abuso de poder econômico e de autoridade e captação e uso ilícito de recursos em troca de votos nas eleições de 2008. Prefeito e vice irão recorrer da decisão.