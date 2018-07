Prefeito de Taquarituba decreta estado de calamidade O prefeito Miderson Melleo (PSDB) decretou, nesta segunda-feira, 23, estado de calamidade pública em Taquarituba, cidade do interior paulista atingida por um tornado na tarde de domingo, 22. De acordo com o levantamento preliminar da Defesa Civil, duas pessoas morreram (no domingo, a Polícia Militar havia falado em três mortes) e 64 ficaram feridas, muitas delas em estado grave.