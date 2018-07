Prefeito decreta calamidade pública em São Sebastião O prefeito de São Sebastião, Ernane Bilotti Primazzi (PSC), decretou estado de calamidade pública no município, neste domingo (17), em razão dos estragos provocados pelas fortes chuvas que caíram na região. Pelo menos 650 pessoas estão desabrigadas e vários bairros têm ruas alagadas. De acordo com a Defesa Civil, além de Maresias, os bairros mais afetados são Boiçucanga, Baleia, Barra do Una, Barra do Sahy, Juqueí e Camburi. Caiaques e até barcos estão sendo usados no resgate de pessoas ilhadas. O prefeito deve ter uma reunião de emergência com o governador Geraldo Alckmin nesta segunda-feira para pedir apoio.