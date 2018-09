Prefeito diz que ação contra delegacia foi 'assustadora' O prefeito de Botucatu, Mário Ielo (PT), considerou "assustadora" a ação dos bandidos que explodiram hoje a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) da cidade do interior paulista. "A que ponto está chegando a atuação do crime organizado", disse. Segundo ele, as investigações devem definir se o ataque partiu da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que atua nos presídios paulistas. "Com certeza não são bandidos da cidade." O imóvel destruído na explosão foi alugado pela prefeitura e cedido para a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado para a instalação da delegacia. O prefeito afirmou que a família proprietária será ressarcida dos prejuízos. "Espero contar com a ajuda do Estado para isso." Os peritos ainda não chegaram a uma conclusão sobre o tipo de explosivo usado na ação, o que será definido durante a perícia do material coletado no local. Sabe-se que, além do explosivo, os bandidos usaram gasolina para queimar os arquivos da delegacia. Dos seis inquéritos consumidos pelas chamas, dois referem-se a réus presos e podem ser recuperados no Fórum Criminal - são justamente os dois referentes a um grupo de traficantes que se aliou ao PCC. Os outros terão de ser refeitos. Policiais informaram que foram levados 30 granadas da delegacia, além de 12 revólveres e pistolas e várias espingardas, entre elas uma carabina.