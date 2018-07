Prefeito do PT quer despejar grupo de Rainha O prefeito petista de Santo Antonio do Aracanguá, na Alta Paulista, Luiz Carlos dos Reis Donato, mandou requerer o despejo de 70 famílias ligadas ao dissidente do MST, José Rainha Júnior, acampadas numa área de cinco hectares desde sábado. A área é considerada improdutiva pelos sem-terra. "Se a Justiça mandar sair, a gente cumpre", afirmou José Rainha. Uma ação de reintegração de posse seria protocolada ontem pela prefeitura no Fórum de Araçatuba.