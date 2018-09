Prefeito do Recife será submetido a transplante de rim Desde a última quinta-feira, o presidente do PSB pernambucano e vice-prefeito do Recife, Milton Coelho, assumiu a prefeitura da capital, devido ao afastamento do prefeito João da Costa (PT) por motivo de saúde. Costa está internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, onde se submete, na manhã de desta segunda-feira a um transplante de rim. O doador será seu irmão Joselito Bezerra.