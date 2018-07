Prefeito do Rio controlará presença de médicos na rede Depois da morte cerebral da menina Adrielly dos Santos, de 10 anos, confirmada na noite de domingo (30), o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), assina nesta terça-feira (1) decreto que prevê ponto biométrico para controle de frequência dos médicos na rede municipal. A garota, atingida na noite de Natal por uma bala perdida na cabeça, foi operada somente oito horas depois no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. O neurocirurgião que deveria estar de plantão no dia 25 faltou ao trabalho.