Prefeito do Rio diz que dia de hoje ainda terá problemas

O prefeito disse que não houve novos registros de deslizamentos nesta madrugada, mas que os morros seguem muito encharcados e há ainda risco de novas quedas de barreiras. Paes pediu aos cariocas que só se desloquem de suas casas para outros lugares caso seja realmente essencial, por exemplo, quem tem que trabalhar.

"Vamos ter ainda muitos transtornos no trânsito. A previsão de chuva para hoje não é nada parecida com a que tivemos ontem", acrescentou o prefeito, que se reuniu neste início de manhã, na sede da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)-Rio, com representantes de órgãos públicos responsáveis por concentrar informações sobre a situação de momento na cidade em relação às chuvas.