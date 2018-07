Prefeito do Rio sanciona lei do ensino religioso do 1º ao 9º ano A lei que institui o ensino religioso na rede municipal do Rio foi sancionada ontem pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB). A partir de 2012, as escolas municipais de ensino integral (cerca de 100 das 1.064 unidades) oferecerão a disciplina de forma opcional aos alunos do 1.º ao 9.º ano. A lei, encaminhada à Câmara pelo prefeito, havia sido aprovada por 28 a 5.