Prefeito é acusado de agredir ex-mulher em Buri-SP O prefeito de Buri (SP), Cláudio Ú Fonseca (PDT), de 54 anos, é acusado de ter agredido a ex-mulher e duas amigas dela durante um baile realizado na cidade, no sábado (17). A ex-primeira-dama Ana Amélia de Almeida registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e passou por exame de corpo de delito. Segundo ela, o ex-marido a derrubou e desferiu chutes. Ela contou ter ficado com hematomas nas pernas e no quadril. Uma amiga, a funcionária pública Simone Lopes, recebeu um soco no nariz e teve sangramento.