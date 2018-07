Prefeito é indiciado por favorecer prostituição em AL

De acordo com o delegado regional de Santana do Ipanema, Rodrigo Rocha Cavalcante, Atevaldo foi indiciado por favorecimento a prostituição e pela prática de ato libidinoso contra menor. Josefa foi indiciada por induzir a prostituição. Os indiciamentos foram baseados em provas testemunhais.

O delegado informou também que além do prefeito, que negou as acusações, também foram ouvidos os secretários de Educação e Saúde do município, e o advogado da Prefeitura de Ouro Branco.

O Inquérito Policial será concluído e encaminhado à Justiça. No caso do prefeito, por ter foro privilegiado, o inquérito irá para o Tribunal de Justiça. Em relação à Josefa, o documento será encaminhado para a Comarca de Ouro Branco.