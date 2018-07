Prefeito é morto a tiros em Novo Santo Antonio-MT O prefeito do município Novo Santo Antonio (MT) Valdenir Antônio da Silva foi assassinado em sua casa na noite de ontem. O prefeito estava em casa com seus dois filhos e uma cunhada, quando dois homens armados invadiram o quintal da casa. Valdenir Antônio da Silva teria saído depois de ouvir latidos dos cães e se deparado com os homens, que dispararam três tiros contra ele, atingindo-o no tórax e no braço. Os bandidos fugiram e continuam foragidos.