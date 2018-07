Prefeito expulsa, a tiros, assaltantes de banco na Bahia O prefeito de Abaré, 600 quilômetros ao norte de Salvador, na divisa com Pernambuco, Delísio Oliveira, reagiu, a tiros, a um assalto ao caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil instalada na prefeitura na madrugada de hoje. De acordo com informações da delegacia do município, cerca de dez homens invadiram o banco e arrombaram o equipamento usando um maçarico. Quatro funcionários da prefeitura que estavam no local foram rendidos e trancados em um banheiro.