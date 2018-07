Prefeito Gilberto Kassab vetou lei que proibia a embalagem em SP

O Projeto de Lei 577/ 2007, de autoria dos vereadores Gilson Barreto e Claudinho de Souza (PSDB), determinava que os estabelecimentos comerciais da capital substituíssem o uso de embalagens plásticas por sacolas reutilizáveis ou "confeccionadas em materiais de fontes renováveis ou recicláveis".

Kassab vetou a lei porque ainda pairavam dúvidas sobre a eficácia ambiental da medida. Um parecer técnico da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente colocava dúvidas especialmente sobre a tecnologia oxibiodegradável. Nesse sistema, um aditivo químico é colocado na resina plástica para acelerar sua degradação na natureza.

"Se foram utilizados aditivos químicos aceleradores da reação do polímero com o oxigênio, o que diminui o tempo de decomposição, pode haver contaminação do meio ambiente com metais pesados", afirmou o parecer da Prefeitura. /