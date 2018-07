Prefeito prevê mais problemas com chuvas em BH O prefeito reeleito em Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), admitiu nesta sexta-feira que a capital mineira ainda deve enfrentar uma série de problemas por causa da chuva prevista para o fim do ano e início de 2013. E afirmou que os cidadãos assumem o risco ao passar por áreas podem ser alagadas durante temporais, como a avenida Heráclito Mourão de Miranda, no bairro Castelo, na região da Pampulha, onde Gilmar Almeida de Santana, de 48 anos, morreu na quinta-feira (15) após ter seu carro arrastado por uma enxurrada.