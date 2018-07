Prefeito quer aviso antes de multa por calçada irregular

A lei que entrou em vigor no ano passado endureceu a fiscalização, aumentou a multa e acabou com o prazo de notificação de donos de calçadas quebradas; a multa ficou imediata.

Mas, de acordo com Haddad, a forma atual "não é adequada". "O valor da multa é de R$ 300 por metro linear. Não é uma multa pequena. Às vezes, a multa é um valor necessário para corrigir a calçada", disse o prefeito na manhã desta segunda-feira (14).

Para Haddad, a legislação acaba punindo pessoas que desconhecem o problema. "A calçada está inadequada e às vezes o cidadão de boa-fé nem sabe que ele não está em situação regular. E ele já é multado."

A Prefeitura estuda ainda se vai executar a correção da calçada e cobrar do morador. Para isso, segundo ele, seria necessário encontrar empresas que façam o serviço a preços baixos. Outra possibilidade é que o munícipe acione a empresa para fazer as adaptações necessárias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo