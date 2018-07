Prefeito sai do cargo e Barras terá eleição O Diário Oficial do TRE Piauí publicou o acórdão que define a saída do prefeito da cidade de Barras, Manin Rego (PMDB), e do vice Manoel Almeida. Amanhã, o presidente da Câmara de Vereadores, Chico Marques, assumirá como prefeito interino. O TRE tem 40 dias para realizar novas eleições. Os advogados de Rego vão recorrer.