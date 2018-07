Prefeito sanciona a lei do passe livre em Goiânia

Também estarão isentos do custo das passagens de ônibus os alunos dos cursos técnico profissionalizantes e de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). A decisão reflete a pauta das manifestações dos últimos meses no País.

De acordo com a medida, também chamada de Lei do Passe Livre, os custos do programa serão bancados pelo Tesouro Municipal, podendo receber aportes financeiros do Estado e da União. A lei deverá ser regulamentada nos próximos 30 dias pela Câmara de Vereadores de Goiânia. E poderá beneficiar 98 mil alunos da região metropolitana de Goiânia.