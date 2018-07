Prefeitos do C40 acertam redução de gases poluentes

Caso consigam cumprir seus objetivos, as cidades do C40 emitirão em 2030 uma quantidade de poluentes 45% menor do que previsto atualmente. Em valores nominais, as maiores metrópoles do mundo estão se comprometendo a manter daqui a 18 anos os mesmos níveis de poluição registrados em 2010. Todas as promessas dos representantes do C40 fazem parte, no entanto, de uma carta de intenções. Os prefeitos e representantes municipais não assinaram um tratado ou protocolo regido por legislação internacional.

Na solenidade comandada pelo prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, que também preside o C40, os representantes das cidades cobraram dos governos centrais de seus países mais apoio e autonomia para políticas públicas locais. Eles também reforçaram que pretendem cumprir suas metas e estreitar seus laços mesmo que os chefes de Estado na Rio+20 não cheguem a um consenso até o final da cúpula, que termina na sexta-feira.