Prefeitos pedem auxílio financeiro a governo federal para municípios

Em reunião com a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, o presidente da confederação, Paulo Ziulkoski, explicou que os prefeitos têm tido dificuldade de fechar as contas do municípios, e podem ser considerados "fichas sujas" ao final dos mandatos se não conseguirem a aprovação das contas municipais.

"Vamos pedir restituição... estamos pedindo ao governo não uma solução mas um auxílio", disse Ziulkoski a jornalistas ao chegar no Palácio do Planalto para a reunião com Ideli.

No fim de 2011 o governo anunciou redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para alguns produtos da linhas branca. Ao longo de 2012, estendeu a redução para outros produtos, como móveis e carros. Como os municípiois recebem uma parte proporcional dos recursos do IPI, uma arrecadação menor do imposto gera menos recursos a serem repassados.

Além disso, o presidente da confederação argumenta que ainda há um grande volume de restos a pagar a ser repassado pela União.

Segundo Ziulkoski, a ministra teria dito que encaminhará as demandas aos setores do governo envolvidos na questão, como a área econômica.

