Prefeitura agora cassa licença do Shopping Paulista A Prefeitura de São Paulo cassou a licença de funcionamento do Shopping Pátio Paulista, na região central. Os documentos apresentados pelo centro de compras não comprovam que o estacionamento do local tem número suficiente de vagas e cumpre outras exigências. Caso não se regularize até o fim do mês, o local pode ser interditado.