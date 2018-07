Prefeitura ameaça fechar abrigo de cães na Grande SP Cerca de 110 cães podem ser removidos do abrigo onde se encontram atualmente em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, nesta segunda-feira, dia 27. A Organização Não Governamental (ONG) Cão Sem Dono recebeu na última terça-feira, dia 21, uma ordem da Justiça para deixar o sítio onde se encontra. Segundo Rafael Miranda, presidente do projeto, a interdição do local é motivada por uma perseguição dos órgãos da prefeitura.