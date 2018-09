Prefeitura amplia mapeamento de árvores em São Paulo

Com a ampliação, a capital contará com 29 subprefeituras com equipes treinadas para atuar dentro do programa, que já cadastrou mais de cinco mil árvores em mais de 80 vias. As novas subprefeituras a receber o programa são Freguesia do Ó, Vila Prudente, Cidade Tiradentes e Santana.

A iniciativa promoverá um diagnóstico das árvores da cidade, e a pasta poderá realizar as intervenções que podem variar de uma simples poda ou reforma de um canteiro, até a remoção ou transplante de uma árvore.