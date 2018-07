Prefeitura apreende 46 mil produtos em shopping de SP

Até o momento foram vistoriadas 34 lojas das 230 que existem no local. Entre as mercadorias apreendidos estão relógios, bolsas e vestuário. Quatro estrangeiros foram conduzidos à Polícia Federal por falta de documentação e podem ser expulsos do País.

O shopping "Galeria Family" já foi multado duas vezes pela Prefeitura por falta de documentação e deverá ser lacrado após o término da fiscalização. A Subprefeitura da Mooca e o Procon poderão aplicar novas multas no estabelecimento e nas lojas por irregularidades e crime contra o consumidor.

Atuam na operação, direta ou indiretamente, agentes Guarda Civil Metropolitana, das Polícias Federal, Civil (DEIC) e Militar, das Secretarias Municipais de Segurança Urbana e de Coordenação das Subprefeituras e integrantes do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (Ministério da Justiça).

Foram apreendidos na cidade de São Paulo, entre dezembro de 2010 a janeiro de 2011, 37 milhões de produtos ilegais, avaliados em R$ 1,9 bilhão, em 67 operações nos grandes estabelecimentos e shoppings. Além disso, foram apreendidos 20 milhões de produtos irregulares em ações do comércio ilegal nas ruas de São Paulo.