Prefeitura autoriza corte de árvore

Maria Angélica

logos@logosdesenvolvimento.com.br

Na cidade de São Paulo, remover ou podar qualquer árvore sem a avaliação e autorização da subprefeitura responsável pela região é crime ambiental. No caso acima, obrigatoriamente as árvores devem ser vistoriadas por um engenheiro agrônomo da prefeitura. Será emitido então um laudo comprovando a situação das plantas. "Qualquer poda ou remoção de árvore deve ter um laudo assinado por um agrônomo, conforme previsto no Decreto 26.235/88, que regulamenta a Lei 10.365/87. É esse laudo que atesta o que deve ser feito, tanto em relação a podas quanto remoções", diz a Subprefeitura de Santo Amaro. A solicitação do serviço de vistoria pode ser feita pelo tel. 156 ou no e-mail sac.prefeitura.sp.gov.br. O pedido fica registrado por meio de um número e é possível acompanhar a solicitação pela internet.

Camélia branca prefere solos ácidos

Tenho em minha casa uma camélia branca, que tem mais ou menos cinco anos e 1,20 metro de altura. Na época da florada ela dá muitos botões, mas eles não chegam a abrir e caem fechados. Existe alguma solução para este problema?

Marcos de Almeida

marcos@multimeios.net

A primeira dica é verificar o tipo de solo em que a camélia está plantada, porque ela gosta de solo ácido, informa o especialista Arno Boettcher, da Roselândia, em Cotia (SP). Para saber o nível de acidez do solo, pode-se comprar um medidor de pH (peagâmetro), em lojas de artigos de jardinagem. "O solo tem que ser ácido, de, no máximo 5. Se estiver acima de 5, tem que fazer o transplante da camélia para uma terra ácida. Normalmente, a terra mais ácida é vendida como terra preta", explica. Outra possível causa do problema está relacionada ao fato de a camélia não gostar nem de solo seco nem de solo úmido. "Por isso é importante manter a rega constante, a fim de evitar grandes alterações desse tipo", diz Boettcher, acrescentando que, este ano, o excesso de chuva atípico pode ter afetado a planta. "Uma outra causa pode ser alterações bruscas de temperatura, porque a camélia precisa de sol pleno. Deve-se verificar se o local favorece este aspecto." Roselândia, www.roselandia.com.br.

Sansão-do-campo "sufoca" pinheirinhos

Em Araçoiaba da Serra (SP) tenho pinheirinhos como cerca viva há 9 anos. Só que nos últimos anos morreram alguns, deixando falhas grandes na cerca, pois eles foram plantados com distância muito grande entre si. Gostaria de saber se posso plantar sansão-do-campo nestes espaços, uma vez que o sansão tem crescimento rápido.

Eulália M. Meirelles De Santis

e.santis@hotmail.com

O técnico agrícola Emilson José Rabelo, do Viveiro Agromineira, em Holambra (SP), não recomenda plantar sansão-do-campo entre os pinheirinhos que compõem a cerca viva. "O primeiro problema é que o crescimento da cerca será desigual, porque o pinheirinho, que é uma conífera, cresce somente para cima, enquanto a sansão-do-campo tem o crescimento bem aberto. Isso deixará a cerca viva sem estética, com aspecto de mal feita", explica Rabelo. Outro problema, segundo o técnico, é que a sansão-do-campo é dominante e acabará "sufocando" os pinheirinhos. Uma opção seria cortar todos os pinheirinhos e plantar somente sansão-do-campo, mas Rabelo sugere, em vez disso, colocar nas falhas da cerca viva hibiscos, espécie de crescimento rápido, porte de até 4 metros de altura e facilidade de poda. "O hibisco não tem crescimento igual ao dos pinheirinhos, mas a manutenção é mais fácil e o fato de dar belas flores harmoniza o visual da cerca." Tel. (0--19) 3802-2352.

Atemóia leva de 3 a 4 anos para produzir

Na casa do meu tio, em Sorocaba (SP), tem uma árvore de atemóia de aproximadamente 4 anos que nunca deu frutos. A muda foi retirada de uma árvore que dá frutos todos os anos e, no ano passado, foi feita uma poda. O que fazer para essa árvore dar frutos? Ela é muito nova? O solo onde ela está plantada é arenoso.

Ari Gardenal Berger

ari.ambiental@gmail.com

O engenheiro agrônomo Ryosuke Kavati, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), informa que uma planta de atemóia, obtida por meio de sementes - o que não é aconselhável, segundo o agrônomo, pois se trata de um híbrido -, pode levar de três a quatro anos para iniciar a produção. "Se esta planta estiver em condições inadequadas, com excesso de sombra, por exemplo, pode demorar até mais para começar a produzir", afirma. Se a planta estiver florescendo, mas não frutificando, o problema pode ser de polinização, fato bastante comum em plantas isoladas, plantadas em quintais em centro urbanos, explica. "Este grupo de plantas, o das anonáceas de um modo geral, como atemóia, fruta-do-conde, graviola, precisa de pequenos insetos para ser polinizado." E-mail: kavati@cati.sp.gov.br.

Pé de pitanga dá frutos bichados

Tenho uma pitangueira em casa que dá frutos bonitos. Porém, noto que em todos eles há um bichinho dentro. Gostaria de saber que bicho é esse e como combatê-lo.

Francinete dos Santos

misterfran07@ig.com.br

Pela descrição, os bichos encontrados nas pitangas podem ser moscas de frutas. É o que diz a pesquisadora da Embrapa Clima Temperado, Maria do Carmo Razeira. Segundo ela, essa mosca ataca diversos tipos de frutos e costuma se alojar dentro do caroço. Maria do Carmo explica que há duas possibilidades de controle nesse caso. Uma pulverizar a planta com um inseticida indicado para a cultura de pitangas. "Se essa for a medida tomada é preciso respeitar o período de espera antes de colher os frutos." Se forem poucas as árvores afetadas, ou só uma, a melhor solução é montar armadilhas. "Basta pegar embalagens plásticas (garrafas Pet), cortá-las e encher com açúcar, melaço ou algum suco fermentado. A essa mistura adiciona-se o inseticida", explica. "Pendura-se o recipiente na árvore afetada e outros no entorno dela." Se for apenas uma árvore atacada pelas moscas quatro armadilhas devem bastar, segundo a pesquisadora. Embrapa, tel. (0--53) 3275-8100.

Leitor quer contato de produtor de vinho

Gostaria de obter o contato do produtor de vinho que saiu em reportagem do "Agrícola" de 18 de novembro.

Milton Luís do Nascimento Valério

São Paulo (SP)

O contato do produtor Victor Carlos Bonucci, da Villaggio Bonucci, em São Carlos (SP), é (0--16) 3378-3341 e contato@villaggiobonucci.com.br. Bonucci foi tema da reportagem Vinho paulista, da edição de 18/11/2009.

CORREÇÃO

Diferentemente da informação publicada no Agrícola de 18/11/2009, na reportagem Vinho paulista, o município de São Carlos fica na região de Araraquara (SP).