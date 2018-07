Prefeitura começa a limpar Monumento às Bandeiras A Prefeitura de São Paulo começou a limpar ontem o Monumento às Bandeiras, na frente do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital. As unhas do pé de um dos bandeirantes retratados na escultura de Victor Brecheret (1894-1955) haviam sido pintadas de azul no fim de semana. O trabalho de limpeza deve ser concluído hoje.