Prefeitura começa a renovar contratos de ônibus

CAIO DO VALLE, Agência Estado

A perspectiva é que os documentos comecem a ser assinados nos próximos dias. Os custos de operação do sistema de transporte público é de R$ 6 bilhões ao ano. Deste total, a Prefeitura deve pagar neste ano R$ 1,425 bilhão, o maior subsídio da história da cidade para o setor.

Tatto afirmou que os contratos valerão por até um ano. Quando a nova licitação do serviço de ônibus, cancelada em junho pelo prefeito Fernando Haddad (PT), voltar a vigorar, os atuais contratos, assinados em 2003, serão imediatamente findados, passando a vigorar os novos.

A declaração foi feita durante reunião do Conselho da Cidade de São Paulo, na sede da Prefeitura, no centro. Na ocasião, está previsto o lançamento do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, à qual será submetida a discussão sobre a nova licitação.

O conselho terá 39 membros (13 da sociedade civil, 13 vindos do setor de transportes e 13 da própria Prefeitura). "Não vai se chegar a um consenso sobre o melhor formato", disse Haddad, acrescentando que o conselho poderá "opinar" e "sugerir reformulação" da estrutura do conselho.

O prefeito falou ainda que a questão do preço da tarifa de ônibus "é uma preocupação nacional, porque as prefeituras se encontrarão, mais dia menos dia, insolventes". "Temos um longo caminho pela frente sobre o transporte público", afirmou o petista.

A primeira reunião do conselho de transportes deve ser na quarta-feira que vem, dia 24.