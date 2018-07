Prefeitura cria ouvidoria para a GCM

Em poucos dias, quem quiser fazer reclamações, sugestões e denúncias referentes ao trabalho da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo poderá acionar uma ouvidoria específica. O número do telefone ainda não foi definido, mas segundo a Secretaria de Segurança Urbana, deverá ser um 0800, gratuito. Haverá ainda a possibilidade de acessar a ouvidoria por e-mail ou fax.

De acordo com edital publicado sábado no Diário Oficial, a ideia de criação da ouvidoria é garantir o recebimento e apuração de atos "considerados ilegais, arbitrários, desonestos ou que contrariem o interesse público, a legislação ou o regulamento da Guarda". A data de início do funcionamento ainda não foi definida pela Prefeitura.

Hoje, as reclamações são registradas pela ouvidoria da Prefeitura (0800-17-5717), que recebe ligações referentes a todos os serviços oferecidos na cidade, de educação a limpeza urbana. Os processos da Guarda são encaminhados ao comando ou para a corregedoria. A Secretaria de Segurança Urbana não respondeu quantos processos recebe por mês.

A ouvidoria será vinculada ao gabinete do secretário Edsom Ortega, que fará ainda nesta semana a indicação de três nomes para o cargo de ouvidor ao prefeito Gilberto Kassab (DEM). O período de ocupação do cargo será de dois anos, podendo ser renovado uma vez.

O acompanhamento do processo administrativo poderá ser feito por telefone ou e-mail. A Prefeitura ainda se compromete a elaborar e divulgar "mensalmente, trimestralmente e anualmente" relatórios e estatísticas sobre o trabalho da ouvidoria, para acompanhamento da população. Casos mais graves, como indícios de suspeita de crimes, poderão ser encaminhados para a Polícia Civil, para o Ministério Público ou para o Poder Judiciário.

A iniciativa foi considerada pelo presidente do sindicato da categoria (Sindguardas) um "cabide de empregos". "A Prefeitura já tem ouvidoria e não seria necessário mais uma", afirma Carlos Augusto de Sousa Silva, que teme que a medida seja usada de forma política. "Nem sempre pune quem está errado."