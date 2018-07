Prefeitura de Bertioga-SP diz que proibiu acesso a píer A prefeitura de Bertioga, na Baixada Santista (SP), informou hoje, em nota, que havia colocado pelo menos quatro placas indicativas proibindo o acesso ao píer que desabou ontem, deixando feridos 50 fiéis que assistiam à procissão marítima em homenagem a São Pedro Pescador. No entanto, a prefeitura alega que as placas foram retiradas por populares e que o local não foi interditado novamente. O argumento é que era freqüentado por poucos pescadores, mas, no dia da festa, estava superlotado e, por isso, desmoronou. Na sexta-feira, a administração municipal assinou um convênio com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (Dade) para receber verbas pedidas em 2005: dos R$ 3,8 milhões dos recursos que serão passados pelo governo de São Paulo nos próximos dias, R$ 800 mil são para as obras no píer, que, segundo o Executivo municipal, tem licitação e projeto de execução prontos.