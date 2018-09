Prefeitura de Campinas abate 13 capivaras contaminadas

A Prefeitura de Campinas (SP) abateu 13 capivaras que estavam confinadas no Largo do Café, no final da noite de ontem. Os corpos dos animais foram retirados envoltos em sacos pretos e transportados para o aterro municipal. Funcionários do Centro de Controle de Zoonose e um grande número de Guardas Municipais impediram a aproximação de vizinhos e curiosos que estranharam a circulação de viaturas e carros oficiais dentro do parque.

O Largo do Café está localizado ao lado do Parque Taquaral e mantém-se fechado a visitação pública desde 2008. Para a execução dos animais, a Prefeitura se valeu de uma autorização do Ibama que atestou a eutanásia dos mamíferos como alternativa para interromper a proliferação do carrapato-estrela que transmite a febre maculosa ao ser humano. Em oficio ao Ibama, a Prefeitura justificou que as capivaras no Largo do Café estavam contaminadas e eram portadoras de centenas de carrapato-estrela - um risco para os frequentadores do local. Esse foi o principal argumento para se manter o Largo do Café fechado ao público nos últimos três anos.

As 13 capivaras estavam isoladas em um espaço cercado por alambrado. Outro agravante, segundo a Prefeitura, é que entre 2008 e 2010 quatro servidores que tinham contato com a área de circulação das capivaras se infectaram com a febre maculosa e três foram a óbito pela doença.

Em entrevista coletiva em meados de fevereiro, o secretário municipal de saúde Francisco Kerr Saraiva informara que as capivaras seriam abatidas até o fim deste mês, conforme determinava o Ibama. "Esse procedimento é uma questão de saúde publica", disse.

Segundo ele, com a saída das capivaras, o local passaria por uma limpeza e só depois de um período ainda a ser definido seria reaberto ao público.

Ambientalistas prometem uma manifestação, neste domingo à tarde em frente ao portão do Largo do Café. "Vamos colocar 13 cruzes em frente ao parque para simbolizar a morte dos animais na calada da noite. Foi uma covardia", lamentou Flávio Lamas, presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Campinas.