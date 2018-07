Prefeitura de Guarulhos quer contratar 28 médicos A Secretaria de Saúde de Guarulhos, na Grande São Paulo, inicia amanhã (14/1), processo seletivo para contratação imediata de 28 médicos para trabalhar no programa "Saúde da Família" do município. As remunerações são a partir de R$ 6.500,00, com carga horária de 40 horas semanais e admissão pelo regime da CLT após período de experiência de 90 dias. Os profissionais interessados devem enviar seus currículos para os e-mails: rhsaude@guarulhos.sp.gov.br / rhs.processoseletivo@hotmail.com. Os currículos também podem ser entregues pessoalmente, de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, no Departamento de Recursos Humanos da Saúde (Rua Íris n.º 320, sala 18 - Guarulhos/SP). O processo seletivo será composto por análise dos currículos e entrevistas individuais. Mais informações sobre a seleção e as vagas podem ser obtidas pelos telefones (11) 6472-5051 e 6472-5050, com Célio ou Adriano a partir de amanhã.