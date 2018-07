Prefeitura de Jaboticabal-SP cria projeto 'bolsa adoção'

O programa foi criado pelo prefeito José Carlos Hori (PPS), que é pai adotivo e atuou em abrigos para crianças e adolescentes. Segundo ele, a primeira intenção é fazer com que pessoas do laço sanguíneo - os próprios pais, tios, irmãos mais velhos ou avós - cuidem das crianças. "Em instituições, a criança cresce bem fisicamente, mas mal emocionalmente, pois só aprende a dizer ''tio'', e não ''pai'' ou ''avô''." Cerca de 80 crianças poderão ser beneficiadas pelo programa.

Parentes ou famílias substitutas podem optar pelo auxílio em dinheiro, mas o valor deve ser destinado exclusivamente às necessidades das crianças. Eles também podem receber a ajuda em outras formas, como ter uma casa para morar isenta de aluguel enquanto estiverem inseridos no programa. A prefeitura vai reservar R$ 500 mil do orçamento de 2011 para construir 15 unidades habitacionais para esses casos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.