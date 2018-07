Prefeitura de Recife confirma shows hoje apesar da chuva Os shows do principal polo do carnaval recifense, no Marco Zero, estão confirmados hoje. Ontem, a programação foi cancelada por causa da chuva forte e problemas na estrutura do palco. Em nota oficial, a prefeitura de Recife informou ter tomado a decisão do cancelamento por questões de segurança. De acordo com a prefeitura, com o problema de estrutura do palco resolvido, a programação de shows está mantida para hoje, mesmo com chuva. Lenine, Manu Chao, Orquestra Spok, Siba e Fuloresta estão entre as atrações. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, em 24 horas, da manhã do sábado até a manhã de hoje, choveu na capital 122,8 milímetros, quase a média mensal que é de 145 milímetros.