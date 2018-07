Prefeitura de Santa Maria-RS decreta luto de 30 dias

Segundo o site do governo do Rio Grande do Sul, o governador Tarso Genro também decretou luto oficial no Estado. Além disso, Genro colocou à disposição de Santa Maria toda a estrutura da Secretaria Estadual da Segurança Pública. As aeronaves do Estado estão à disposição para o transporte de feridos e uma força-tarefa do Instituto Geral de Perícias foi montada para acelerar os trabalhos de identificação dos corpos e investigação sobre as causas da tragédia.

A prefeitura de Santa Maria (RS) também convocou enfermeiros, psicólogos, psiquiatras e demais profissionais da área da saúde, em caráter de urgência, para que compareçam ao Centro Desportivo Municipal (CDM). Eles devem fazer trabalho voluntário de auxílio às vítimas da tragédia ocorrida na madrugada deste domingo.

Também em sua página eletrônica, a Universidade Federal de Santa Maria convocou os psicólogos e assistentes sociais de seu quadro de servidores para que compareçam ao Hospital Universitário de Santa Maria com o objetivo de prestar auxílio aos envolvidos e seus familiares. A convocação foi feita em nota de luto divulgada pela instituição de ensino.