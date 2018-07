Prefeitura de São Paulo asfalta área de manancial

No bairro vizinho, no Jardim São Luís, a obra de canalização de esgoto foi abandonada depois da derrubada de várias casas, no Parque Japão. A paralisação da obra trouxe de volta vários moradores, que reergueram os imóveis em meio aos escombros da demolição e ao esgoto ao ar livre. No Vera Cruz, a Secretaria de Habitação está abrindo algumas ruas e asfaltando outras, mesmo com a necessidade de remoção de famílias que ocupam área de proteção.

A favela do Vera Cruz é um dos núcleos habitacionais que se adensaram em locais proibidos ao lado da Guarapiranga. A vegetação nativa foi retirada para dar lugar às casas. O esgoto é despejado diretamente nos córregos que deságuam no manancial. Não há água canalizada nem energia elétrica regularizada. ?É tudo ?gato? mesmo. Mas queremos regularizar nossa situação, pagar impostos, colaborar da melhor maneira possível?, diz Lauriano Arif da Costa, um dos líderes comunitários do local. Ele conta que quatro famílias já receberam R$ 5 mil da Prefeitura para deixar o local, mas apenas se mudaram de rua.

A Prefeitura informou que as áreas que estão sendo pavimentadas no Jardim Vera Cruz serão removidas mais adiante, sem precisar a data, pois fazem parte de áreas de circulação necessárias para obras no local. A administração esclarece que no Jardim Vera Cruz, ?as obras são feitas em comum acordo com as diretrizes da Secretaria do Meio Ambiente?. ?As famílias notificadas para deixar a região devem sair porque ocupam irregularmente a área e lá se instalaram há poucos meses.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.